Россия построит корабль для отправки животных к Луне

Российская государственная корпорация Роскосмос заказала разработку космического аппарата для отправки животных к Луне. Об этом в среду, 28 апреля, сообщает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Анализ проблемных вопросов и перспектив использования космического комплекса нового поколения Возврат-МКА-Л с возвращаемым аппаратом для доставки животных и других биологических объектов в окрестность Луны (точка Лагранжа L1 (315 тысяч километров от Земли - ред.)) и проведения медико-биологических исследований совместного влияния факторов межпланетного полета на живые организмы в экспериментах с животными и другими биообъектами", - говорится в документах.

Работы должны быть проведены до 15 ноября 2022 года, а к 15 ноября 2023 года должен быть определен проектный облик космического аппарата Возврат-МКА-Л. Сроки запуска аппарата не сообщаются.