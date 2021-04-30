Диетолог назвала наименее вредный алкогольный напиток

Российский врач-диетолог Ольга Шмелева назвала наименее вредный алкоголь. По ее мнению, таким напитком является вино, сообщает Day.Az со ссылкой на НСН.

Шмелева рассказала, что наиболее низкокалорийным алкоголем признаны красное и белое сухие вина. В одном бокале этого напитка объемом 150 миллилитров содержится всего лишь 100 килокалорий. Кроме того, эти вина увеличивают продолжительность жизни.

"Самым лучшим вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вина. Однако первое даже лучше, так как в нем содержатся еще и антиоксиданты", - объяснила диетолог.

Шмелева подчеркнула, что этот факт не имеет медицинского подтверждения. Однако жители Франции и Испании, регулярно употребляющие вина этих сортов, замечают улучшение холестеринового обмена. Также известно, что в этих странах более высокий уровень продолжительности жизни.