Реакция собаки на то, что ее забирают домой, растрогала Сеть

В Сети набирает популярность видео реакции собаки на то, что ее забирают домой.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, эти кадры публикует издание "Ридус".

Собака по кличке Ава попала в приют для животных после того, как от нее отказался предыдущий хозяин. В связи с этим Ава была просто убита горем - постоянно грустила и всех боялась. Но потом у животного появились новые хозяева. Ава начала вилять хвостом и весело лаять, когда узнала, что ее собираются забрать в новый дом. А перед отъездом хвостатая остановилась возле стойки, где работала ее любимая сотрудница приюта, и даже протянула женщине лапу.

Представители приюта опубликовали эти кадры в TikTok. Трогательный ролик стал вирусным в Сети и набрал множество комментариев:

"Ура! Малышка едет домой, я так рада за нее".

"Как она сразу изменилась, глаз радуется".