Оставшаяся без подруг невеста пригласила на свадьбу незнакомок

В США девушка не смогла пригласить подруг на свадьбу и придумала оригинальный способ найти им замену, сообщает Insider.

Алексис Коффи переехала вместе с любимым человеком в другую часть страны - в штат Техас. Влюбленные решили сыграть свадьбу, однако подруги невесты не смогли бы посетить мероприятие. Но Алексис решила, что ей необходимы подружки невесты, поэтому она начала поиск подходящих девушек в Сети.

"Часто после свадьбы начинаешь постепенно отдаляться от своих старых друзей. Вот я и решила: почему бы изначально не выбрать незнакомок?" - поделилась она, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Девушка воспользовалась сервисом Bumble BFF, который позволяет найти единомышленников или друзей по интересам. Она объяснила, что ей нужны подружки невесты. В итоге Алексис подобрала пять женщин, которые ранее не были знакомы друг с другом.

На свадьбе девушки появились в платьях похожих расцветок. Также они снялись с невестой на видео и позировали для фото. Алексис осталась довольна своей идеей и продолжает общаться с девушками.

"У меня создалось впечатление, что мы все давно друг друга знаем", - рассказала она.