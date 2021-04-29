Кот нашел опухоль у своей хозяйки раньше врачей

Кот нашел рак груди у своей хозяйки раньше докторов.

В этом убеждена сама женщина, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

35-летняя американка рассказала, что ее питомец Огги любил сидеть у нее на руках, но затем стал проситься на руки чаще и прижиматься именно к левой груди. Она не придавала этому никакого значения, пока однажды ночью не проснулась от острой боли. Женщина обнаружила шишку на левой груди, после чего обратилась к врачам, которые выявили у нее рак груди третьей стадии.

Хозяйка пушистого прошла курс химиотерапии, и во время него Огги продолжал прижиматься к ее груди, а после удаления опухоли перестал это делать. После этого она пришла к выводу, что кот хотел предупредить ее о болезни.

"Если бы он мог говорить, я бы начала лечение на несколько месяцев раньше", - заявила американка. Она отметила, что уже вернулась к работе и чувствует себя хорошо.