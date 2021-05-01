Чай с лимоном оказался простым ключом к долголетию

По словам специалистов, регулярное употребления чая способно комплексно укрепить и защитить организм. Однако не все догадываются о пользе того единственного ингредиента, который часто добавляют в напиток.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Профиль", речь идет о лимоне. Стало известно о некоторых преимуществах чая с ним.

Детоксикация

Токсины в организме могут стать причиной опасных заболеваний. Однако, как утверждают эксперты, чай с лимоном - это отличный "детоксификатор". Регулярное употребление такого напитка приводит к очищению организма.

Лечение простуды и гриппа

Отмечается, что чай с лимоном помогает облегчить симптомы простуды и гриппа. Во время болезни в напиток рекомендуется добавить еще и имбирь.

Защита от проблем с сердцем

Согласно некоторым исследованиям, чай с лимоном обеспечивает защиту от сердечно-сосудистых заболеваний. Он содержит флавоноиды, которые уменьшают воспаление в организме, а также предотвращают образование тромбов. Таким образом, употребление чая с лимоном - отличный способ борьбы с сердечными заболеваниями, говорят специалисты.

Здоровье пищеварительной системы

По данным экспертов, лимонная кислота содействует пищеварению и предотвращает образование камней в почках. При этом аскорбиновая кислота является природным антиоксидантом, который, в том числе, предотвращает "болезнь моряков" - цингу.

Снижение риска рака

И чай, и лимон обладают сильными антиоксидантными свойствами. Это можно объяснить наличием в чае полифенолов и большим количеством витамина С в цитрусовых. Антиоксиданты не только предотвращают повреждение здоровых клеток, но также способствуют гибели нездоровых клеток и снижают рост раковых клеток, утверждают эксперты.