Стюардесса раскрыла способ получить бесплатный напиток на борту

Бортпроводница рекомендовала вежливо обратиться к персоналу при обнаружении какой-то поломки на посадочном месте. Взамен можно будет получить напиток, который преподнесут в качестве извинения.

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани, которая прославилась в социальных сетях благодаря историям о своей работе, поделилась способом получения бесплатных напитков во время полета. Своими наблюдениями девушка поделилась на видео, размещенном в ее TikTok-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам Камалани, самый простой способ получить бесплатный напиток на борту - сообщить персоналу о какой-либо поломке на вашем посадочном месте.

Стюардесса рекомендовала пассажирам, которые заметили поломку столика или же кондиционера, рассказать об этом членам экипажа, так как они могут потом предложить бесплатный напиток в качестве извинений.

При этом бортпроводница предупредила, что персонал не предложит человеку ничего взамен, если пассажир будет вести себя с ними грубо и неуважительно.

Также Камалани поделилась информацией о том, что в случае отмены или задержки рейса, пассажиры вправе позвонить в службу поддержки авиакомпании или же попросить начислить дополнительные мили для следующих полетов.