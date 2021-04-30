Уровень моря может подняться на 4,2 метра

Климатологи детально просчитали последствия полного исчезновения ледников в западной части Антарктики и пришли к выводу, что их исчезновение повысит уровень моря на 4,2 метра. Это примерно на метр выше прошлых оценок. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Традиционно считается, что в результате исчезновения ледового щита Западной Антарктики уровень моря поднимется на 3,2 метра. Предыдущие попытки просчитать последствия этого катаклизма не учитывали, как на него будут влиять геологические процессы, связанные с исчезновением тяжелой ледовой шапки. Мы выяснили, что они добавят к общему росту уровня океана еще около метра", - рассказала Эвелин Пауэлл, один из авторов работы, научный сотрудник Гарвардского университета.

Климатологи считают, что первыми и главными жертвами глобального потепления станут заполярные области Земли и горные ледники. Температура там уже сейчас стала на 4-9 °С выше, чем в прошлые столетия. В результате их площадь может сильно сократиться, и большая часть Антарктики и Арктики в ближайшие столетия - освободиться ото льда.

Эти процессы уже начали затрагивать ледники в западной части Антарктиды. В особенности это касается ледовых массивов, которые покрывают полуостров Антарктический. К примеру, три года назад разрушился один из последних осколков ледника Ларсена, расположенного на его территории. В результате этого возник айсберг массой в триллион тонн, по площади сопоставимый с Эстонией или Московской областью.

Из-за этого ученые опасаются, что значительная часть ледников Западной Антарктики исчезнет уже к концу этого века. Если же они исчезнут полностью, уровень Мирового океана может подняться примерно на три метра. В результате многие прибрежные районы на других континентах могут оказаться под водой.