Диетолог назвала правила безопасного поедания шашлыка

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы (РФ) Антонина Стародубова раскрыла секреты приготовления полезного шашлыка, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Специалист посоветовала выбирать сорта мяса и птицы с невысоким содержанием жира либо отдать предпочтение рыбе. Она отметила, что порция готового продукта должна быть не более 100-150 граммов.

Диетолог подчеркнула, что во время выходных важно не переедать. Она также порекомендовала разнообразить порцию шашлыка овощами. "Традиционно на Кавказе шашлык употребляют в пищу с большим количеством свежих и запеченных овощей и зелени. Они являются прекрасным источником витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и биофлавоноидов", - сказала Стародубова.

По словам эксперта, запивать шашлык лучше всего водой. Она призвала отказаться от соков и алкогольных напитков, поскольку на пищеварительную систему и так ложится большая нагрузка.

Стародубова добавила, что мясо и полуфабрикаты относятся к скоропортящимся продуктам, которые нельзя хранить при комнатной температуре. "Если вы приготовили шашлык дома, то его следует хранить при температуре от минус двух до плюс четырех градусов не более 24 часов, а в случае транспортировки использовать сумки-холодильники", - отметила она.