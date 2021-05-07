Девушка спела "первое что пришло в голову" на вокзале и стала звездой Интернета

Вилена Мурзина из Челябинска спела отрывок из оперы "Князь Игорь" на городском вокзале и покорила сердца пользователей, собрав миллионы лайков в TikTok.

Как передает Day.Az, Вилена рассказала "360", что играет в КВН и преподает вокал.

Ролик, который уже набрал уже почти три миллиона лайков, был записан вечером 3 мая. Вилена призналась, что не собиралась записывать видео. Она решила спеть на вокзале, потому что ей понравилась акустика.

"Я решила первое, что пришло в голову, спеть. Ребята уже сами решили снять. Я никого это не просила снимать. Они сняли и сказали: вот, попробуй выложить, может, зайдет. И зашло", - рассказала девушка.

Охранники на вокзале были не против такого перформанса. Понравилось и самой девушке, которая после этого записала еще одно видео с пением. В комментариях пользователи отметили, что у Вилены прекрасный голос. В Челябинске ее уже начали узнавать на улицах.

Вилена мечтает стать певицей. Она занимается музыкой с детского сада, получила высшее музыкальное образование и сейчас преподает вокал.