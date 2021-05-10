Ученые признали опасным популярный пищевой краситель

Искусственный краситель под маркировкой Е-171 или диоксид титана больше не считается безопасным. К такому выводу пришли ученые из Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA), сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Принимая во внимание все доступные научные исследования и данные, группа пришла к выводу, что диоксид титана больше не может считаться безопасным в качестве пищевой добавки", - пояснил председатель экспертной группы EFSA по пищевым добавкам и ароматизаторам Маджед Юнес.

Профессор отметил, что ученые не исключают генотоксичности добавки, то есть способности повреждать ДНК. Вещество может накапливаться в клетках и становиться причиной развития рака. Популярный краситель Е-171 используется в пищевой промышленности, благодаря ей продукты приобретают привлекательный внешний вид, продлевается срок их хранения. Он также присутствует в косметике, красках и лекарствах.