Диетолог раскрыла способ приготовления полезного фастфуда

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" объяснила повышенный интерес россиян к фастфуду и раскрыла способ, как сделать такую еду полезной, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Многие вышли из карантина, находились на домашнем режиме и решили себя побаловать таким. Фастфуд интересен и привлекателен, прежде всего тем, что это быстро, и это не нужно готовить. Тот, который сейчас существует, пользой не отличается", - предупредила специалист.

Соломатина отметила, что существуют блюда, которые можно быстро приготовить дома и взять с собой, при этом они будут сделаны из полезных ингредиентов. Так, белые булки можно заменить на ржаные или цельнозерновые, а внутрь положить рыбу, отварное мясо, курицу или индейку.

В полезных сэндвичах можно использовать натуральные соусы, например, томатную пасту с чесноком. Главное упаковать такие бутерброды в удобные коробочки, заключила диетолог.