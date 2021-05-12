Герой телешоу призвал запретить полным людям фастфуд и разозлил зрителей

Гость британского утреннего шоу Good Morning Britain ("Доброе утро, Британия") Стив Миллер (Steve Miller) разозлил телезрителей своим призывом ограничить доступ к фастфуду людям, страдающим ожирением, сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Приверженец здорового образа жизни появился на шоу, чтобы принять участие в дискуссии по поводу проблемы ожирения. Во время общения с ведущими герой эфира сказал, что ресторанам быстрого питания следует отказывать в обслуживании полным посетителям.

Миллер отметил, что в последнее время люди редко говорят о подобных запретах, потому что связывают их с фэтшеймингом (термин для осуждения или высмеивания людей с избыточным весом). Однако мужчина уверен, что ограничение доступа к вредной пище является спасением жизней.

Ведущая программы Сюзанна Рид попыталась поспорить с Миллером, предположив, что страдающие ожирением люди продолжат есть фастфуд - они просто станут заказывать вредную еду на дом. Однако этот довод не убедил сторонника здорового питания.

Зрители шоу крайне негативно отреагировали на призыв мужчины. "Этот человек представляет опасность для общества... Пожалуйста, прекратите этот гребаный стыд и разговоры о диете", - написал один из комментаторов. Другой согласился с позицией ведущей и назвал Миллера сумасшедшим.