Найден новый метод лечения ожирения

В Австралии биологи из Института медицинских исследований Гарвана открыли еще один способ для борьбы с ожирением. Результаты исследования появились в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Ученые выснили, что блокировка определенного рецептора в жировых тканях влияет на процесс метаболизма, что способствует расходованию жира на энергию и терморегуляцию человеческого организма.

Отмечается, что ожирение вызывается дисбалансом между калорийностью пищи и тратой энергии. А лекарства для борьбы с ожирением направлены лишь на уменьшение аппетита.

Исследователи разработали новый подход, при котором препарат воздействует исключительно на жировые ткани.

"Рецептор Y1 действует как "тормоз" генерации тепла в организме. Блокирование этого рецептора в жировых тканях превращает "запасающий энергию" жир в жир, расходуемый на выработку энергии и тепла", - говорится в релизе.

Он блокирует рецептор молекулы нейропептида Y1 (NPY), который активизируется в условиях дефицита пищи и способствует сохранению энергии.

Кроме этого, данный рецептор может улучшить переработку жира и уменшить риск увеличение веса.