Проснувшийся в Исландии вулкан выставили на продажу

Исландская семья, владеющая землей, на которой находится проснувшийся в марте вулкан Фаградальсфьядль, решила выставить участок на продажу. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Власти готовы выделить более 560 000 долларов для превращения места извержения в достопримечательность для туристов.

"Этот участок продается по подходящей цене, и мы уже получили по меньшей мере два предложения", - сообщила агентству хозяйка Анна Тордис Гудмундсдоттир. По словам женщины, земля принадлежала ее семье на протяжении нескольких поколений, и мысль о продаже возникла уже давно.

Землевладельцы сотрудничают с властями, чтобы обеспечить безопасный доступ для туристов, и не намерены ограничивать пешеходное движение на своей земле, если только безопасность не будет поставлена под угрозу.