Останки неандертальцев обнаружили в пещерах рядом с Римом

Археологи обнаружили останки девяти неандертальцев в доисторических пещерах Grotta Guattari недалеко от Рима, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Специалисты установили, что восемь останков датированы 50-60 тыс. лет назад. Самый древний скелет относится к периоду до 100 тыс. лет назад.

Пещеры, в которых были найдены останки, находятся в 100 метрах от побережья Тирренского моря в регионе Лацио. Сами пещеры обнаружили более 80 лет назад.

На фотографиях с места обнаружения видно, что пещера буквально усыпана костями, скелетами и черепами. Там же нашли останки зубра.