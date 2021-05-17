https://news.day.az/unusual/1343014.html Останки неандертальцев обнаружили в пещерах рядом с Римом
Останки неандертальцев обнаружили в пещерах рядом с Римом
Археологи обнаружили останки девяти неандертальцев в доисторических пещерах Grotta Guattari недалеко от Рима, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Специалисты установили, что восемь останков датированы 50-60 тыс. лет назад. Самый древний скелет относится к периоду до 100 тыс. лет назад.
Пещеры, в которых были найдены останки, находятся в 100 метрах от побережья Тирренского моря в регионе Лацио. Сами пещеры обнаружили более 80 лет назад.
На фотографиях с места обнаружения видно, что пещера буквально усыпана костями, скелетами и черепами. Там же нашли останки зубра.
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