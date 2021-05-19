Американец освободился после 68 лет тюрьмы и рассказал о своих планах

Американец Джо Лайгон освободился после 68 лет тюрьмы и решил искать работу. Он хочет зарабатывать на том, что чаще всего делал, будучи в заключении, - на уборке. О своих планах Джо рассказал в интервью с BBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

83-летний Лайгон попал в тюрьму в 15 лет. Он признался, что плохо учился и в подростковом возрасте не мог даже произнести свое имя по буквам. Кроме того, у него почти не было друзей, его не интересовал и спорт.

В 1953 году он связался с плохой компанией. Прогуливаясь по городу, они заметили подвыпивших молодых людей. Вечер закончился поножовщиной, в которой двое были убиты и шестеро ранены. Лайгона задержали раньше всех, а затем предъявили ему обвинение в убийстве. Несмотря на то, что юноша все отрицал, его отправили за решетку на пожизненный срок.

По словам американца, в 2005 году к нему пришел адвокат, решивший обратить внимание общественности на положение заключенных, подобных ему.

В итоге в 2020 году суд встал на сторону заключенного и постановил освободить его.

Как признался Джо, мир вокруг изменился.

"Я собираюсь делать то же самое, что делал всю свою жизнь. Дайте мне работу уборщика или дворника", - попросил Лайгон.