Врач предупредила о вреде горячего чая

Чай и другие горячие напитки могут вызвать ожог слизистой и нанести серьезный вред организму. По мнению гастроэнтеролога, диетолога, кандидата медицинских наук Ирины Бережной, оптимальная для здоровья температура жидкости должна составлять 37 градусов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Брежная отметила, что содержащиеся в чае танины обладают дубящими свойствами, и многие продукты в сочетании с ним имеют неприятный вкус. "А если запивать горячим чаем выше температуры тела жирную пищу, то большое количества жира, которое таким образом попадет в организм, может оказывать негативное действие", - отметила диетолог и добавила, что также не рекомендуется сочетать горячие напитки с алкоголем.

"Всасывание алкоголя в горячей среде идет гораздо быстрее, потому что расширяются мелкие сосуды. Соответственно происходит гораздо быстрее опьянение, идет нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на центральную нервную систему, на органы выделения и, прежде всего, на печень", - пояснила врач.