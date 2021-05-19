Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды

Самый большой в мире айсберг на днях откололся от Антарктиды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, это следует из данных, полученных со спутника Европейского космического агентства.

Сообщается, что айсберг, получивший обозначение А-76, откололся от Антарктиды.

Отметим, площадь айсберга составляет 4320 кв.км, что больше площади острова Мальорка (3640 кв.км.)