https://news.day.az/unusual/1343977.html Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды
Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды
Самый большой в мире айсберг на днях откололся от Антарктиды.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, это следует из данных, полученных со спутника Европейского космического агентства.
Сообщается, что айсберг, получивший обозначение А-76, откололся от Антарктиды.
Отметим, площадь айсберга составляет 4320 кв.км, что больше площади острова Мальорка (3640 кв.км.)
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