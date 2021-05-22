Мужчина нашел на пляже загадочное существо с «ангельскими крыльями»

Житель американского штата Западная Вирджиния нашел на пляже в Северной Каролине загадочное существо с "ангельскими крыльями".

Об этом сообщает издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

42-летний Кенни Харрис (Kenny Harris) отдыхал с семьей в Аутер-Бенкс. Утром он в одиночку пошел на прогулку по пляжу и увидел, что что-то лежит на песке. Американец подошел поближе и увидел мертвое существо, похожее на горгулью.

Харрис подчеркнул, что ездит в Аутер-Бенкс дважды в год, но ни разу до этого не видел ничего подобного.

Мужчина опубликовал фотографии в соцсетях. Многие местные жители были также озадачены, как и сам Харрис. Некоторые предположили, что он нашел чупакабру, другие высказали мнение, что это помесь рыбы и летучей мыши.

"Я годами рыбачу в этом месте, и никогда не видел ничего подобного", - написал один из пользователей. "Это результат сброса токсичных отходов в наши океаны", - отметил другой. Еще один пользователь счел существо похожим на дементора из серии книг "Гарри Поттер".

В итоге Харрис пришел к выводу, что нашел американского морского ангела - разновидность плоскотелых акул. Этот вид проводит большую часть времени, закопавшись в осадок на дне океана в ожидании добычи. Обычно морские ангелы неагрессивны по отношению к человеку, но могут нанести серьезные раны, если их спровоцировать.