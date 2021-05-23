Письмо Эйнштейна со знаменитой формулой продали за 1,2 млн долларов

Написанное от руки письмо немецкого физика-теоретика Альберта Эйнштейна со знаменитой формулой эквивалентности массы и энергии (E = mc²) продали на аукционе более чем за 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на аукционный дом RR Auction в Бостоне, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стартовая цена письма составляла 400 тысяч долларов.

"Это важное письмо как с голографической, так и с физической точки зрения", - сказал исполнительный вице-президент аукционного дома Бобби Ливингстон.

Письмо, датированное 1946 годом, было адресовано польско-американскому физику Людвику Зильберштейну, который оспаривал часть общей теории относительности немецкого ученого. В тексте Эйнштейн предложил оппоненту применить формулу для решения задачи.