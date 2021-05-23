Перечислены признаки скорой смерти

Врачи перечислили признаки, которые говорят о скорой смерти человека. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Express.

Согласно данным Национального института здоровья США (NIH), есть несколько симптомов, указывающих на то, что больной или пожилой человек скоро скончается. Во-первых, это одышка. Во-вторых, депрессивное или беспокойное состояние. Высокая утомляемость и сонливость, отказ от еды и питья также могут быть плохими признаками.

В NIH пояснили, что по отдельности каждый из этих симптомов не говорит о приближающейся смерти, но для человека с серьезным заболеванием или ухудшающимся здоровьем они могут означать конец их жизни. Там добавили, что также стоит обратить внимание на холодные руки и ступни, цвет отдельных частей тела, которые могут стать более темными или синими.

"Грудь перестает двигаться, из носа не выходит воздух, нет пульса. Открытые глаза могут казаться остекленевшими", - говорится в статье.