Названы идеальные продукты для быстрого похудения

Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала идеальные продукты для быстрого похудения. Об этом сообщают "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, таковыми являются лук, шпинат и сельдерей, так как в них много фолиевой и аскорбиновой кислот, калия, клетчатки. Для лучшего усвоения эти овощи лучше всего заправлять растительным маслом. Кроме того, весьма полезны желающим сбросить лишние килограммы любые виды капусты: они содержат витамины, пищевые волокна, кальций, магний, а квашеная капуста помогает кишечнику.

"Клетчатка и фруктовые кислоты стимулируют пищеварение, заметное количество магния, марганца, калия помогают поддержать энергетический обмен, передачу нервных импульсов на должном уровне", - сказала Пугачева. Также следует включить в рацион худеющим свеклу вместе с ботвой, огурцы, а также термодженики, то есть острые и пряные овощи, например, хрен, чеснок, перец чили, горчицу, чеснок. Они оказывают антисептическое и антиоксидантное воздействие на организм.