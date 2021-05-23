Биологи открыли хищный цветок с уникальным запахом

Биологи впервые открыли хищный цветок, который привлекает опылителей запахом разлагающихся насекомых, а не млекопитающих. Другие представители этого рода имитируют смрад гниющих растений, грибов, мяса или фекалий животных, сообщает EurekAlert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Цветок Aristolochia microstoma имитирует уникальный "аромат" благодаря смеси летучих веществ, в которой содержатся редкие вещества алкилпиразины. Они выделяются в процессе разложения мертвых насекомых, чем привлекают трупных мух из рода Megaselia.

Когда насекомые садятся на Aristolochia microstoma, он закрывает их в ловушку. Выбраться из нее мухи смогут после того, как перенесут пыльцу на пестик. Кроме того, цветы этого растения расположены низко к земле, что служит дополнительной приманкой для мух. Обычно они ищут пищу или места для размножения в листьях или камнях.

Подобную стратегию, в основе которой лежит обман насекомых, применяют около шести процентов цветущих растений

во всем мире. Они привлекают своих "жертв" ярким окрасом, запахом и иными способами.