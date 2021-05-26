Луна подошла к Земле на минимальное расстояние

Луна подошла к Земле на самое близкое в 2021 году расстояние, данное явление называют суперлунием, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а моменты прохождения перигея (ближайшей к Земле точки орбиты - ред.) и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния - ред.) бывают довольно редко".

На минимальное расстояние к Земле Луна подошла в 5:52 по Баку.

Как ранее рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников, само понятие "суперлуние" не явление крупным астрономическим событием, а относится к "журналистским мемам", поскольку размер Луны в такой момент лишь на пять-шесть процентов больше обычного.

Через 10 часов после суперлуния (в 15:19) произойдет полное лунное затмение. Его можно будет увидеть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии. В России его смогут наблюдать жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока, поскольку для западной части страны лунное затмение придется на дневное время. Соответственно, на широте Москвы затмение Луны наблюдаться не будет. Перед максимальной фазой Луна поменяет цвет.

Как пояснил ранее Угольников, ожидается, что из-за преломления солнечного света земной атмосферой Луна будет выглядеть красной, а ее северная граница получит голубую кайму.

Такие события бывают раз в 12 лет для жителей каждого из полушарий Земли, прокомментировал ранее это событие российский астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.