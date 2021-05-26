Полное лунное затмение 26 мая продлится больше 14 минут

В среду, 26 мая, наступит полная фаза затмения Луны, когда спутник Земли приблизится на максимальное расстояние к планете. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Полное затмение на этот раз совпадет с полнолунием, а также прохождением Луной ближайшей к Земле точки орбиты. Подобное сочетание встречается примерно раз в 12 лет.

"Полная фаза будет продолжаться только 14 минут 30 секунд, в течение которых северный край лунного диска будет располагаться фактически на границе тени, оставаясь существенно ярче оставшейся части Луны. Внешние части тени, вероятно, будут окрашены в голубоватые цвета вследствие поглощения света атмосферным озоном в северных полярных областях Земли", - говорится в сообщении.

Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние 362 тыс. км. Явление, которое называется суперлуние, случится в 5.52. Его можно будет наблюдать по всему миру.

Спустя 10 часов после суперлуния (в 15.19) произойдет полное лунное затмение, которое можно будет наблюдать на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии.

В России затмение смогут наблюдать только жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока, так как в остальной части РФ затмение придется на дневное время.

Ранее сообщалось, что сразу три астрономических явления можно будет наблюдать 26 мая.