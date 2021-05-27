Физик рассказал об опасности приближающейся к Земле солнечной бури

В ближайшее время на Землю обрушится мощная магнитная буря из-за сильного солнечного выброса. Эксперты уверяют, что этот резкий всплеск солнечной активности стал одним из самых крупных за последние несколько лет.

Российский доктор физико-математических наук Сергей Кузин в эфире "Радио 1" оценил риски для жителей Земли от приближающейся бури. Согласно данным Express, воздействие может нарушить работу спутниковой связи и даже нанести урон электростанциям. По мнению физика, информация слишком преувеличена. Он уверен, что земляне "ничего не заметят", передает Day.Az.

"В 70-х или 80-х годах прошлого века была одна экстремально сильная магнитная буря, она привела к крупной аварии на электросетях в Канаде. Естественно, после этого такие риски стали предусматривать. И в последнее время все эти негативные моменты нейтрализуются", - рассказал ученый, подчеркнув, что магнитные бури действительно окажут влияние на спутники у земной орбиты, однако серьезных последствий от этого не последует. По его словам, спутники постоянно подвергаются воздействию солнечной радиации, однако продолжают стабильно работать. "И даже в случае выхода из строя одного спутника, сразу включается резервный аппарат, так что никто ничего не заметит", - пояснил физик.

Кроме того, Кузин подчеркнул, что в действительности эта буря не будет очень сильной. Несмотря на количество вспышек, солнечная активность в настоящее время низкая. Он уверен, что мощных возмущений на Солнце можно ожидать через несколько лет, однако они тоже не представляют опасности для землян.