https://news.day.az/unusual/1346390.html Инфекционист рассказал о случаях передачи коронавируса между людьми и животными
Инфекционист рассказал о случаях передачи коронавируса между людьми и животными
Случаи передачи COVID-19 от людей к животным есть, однако они не носят массовый характер, считает врач-инфекционист, ведущий научный сотрудник института имени Гамалеи Минздрава Николай Малышев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Бояться контактировать с животными не нужно. Тем не менее, есть вакцины для защиты животных, это нам говорит о том, что есть такой факт, но все-таки этим фактом пока можно пренебречь", - сказал Малышев.
Вакцину для животных "Карнивак-Ков" выпустил научный институт Россельхознадзора. Первая партия составила 17 тысяч доз.
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