Инфекционист рассказал о случаях передачи коронавируса между людьми и животными

Случаи передачи COVID-19 от людей к животным есть, однако они не носят массовый характер, считает врач-инфекционист, ведущий научный сотрудник института имени Гамалеи Минздрава Николай Малышев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Бояться контактировать с животными не нужно. Тем не менее, есть вакцины для защиты животных, это нам говорит о том, что есть такой факт, но все-таки этим фактом пока можно пренебречь", - сказал Малышев.

Вакцину для животных "Карнивак-Ков" выпустил научный институт Россельхознадзора. Первая партия составила 17 тысяч доз.