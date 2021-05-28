Раритетную "Волгу" 1958 года выпуска продают в Германии

Раритетный советский кабриолет ГАЗ-21 выставили на продажу в Германии.

Автор объявления написал, что автомобиль принадлежала маршалу Советского Союза Ивану Якубовскому. В свое время он был главнокомандующим Группы советских войск в Германии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Машина оснащена 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 69 лошадиных сил. У "Волги" сохранились почти все запчасти, кроме радиоприемника, бензобака и колпаков колес. Оригинальный вид автомобиля дополняет красный кожаный салон.

Автомобиль планируют продать за 28 400 евро (это более 2 миллионов рублей).

Ранее в Москве на продажу выставили редкий советский лимузин ЗИС-110 1948 года выпуска. За него хотят получить 57 миллионов рублей.