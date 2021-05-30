Мини-вертолет Ingenuity на Марсе столкнулся с аномалией

Шестой полет на Марсе прошел успешно, несмотря на то, что аппарат столкнулся с аномалией - на 54 секунде полета произошел сбой, который привел к нарушению ориентации аппарата, передает Day.Az.

Ingenuity для навигации использует изображение с камер, бортовая система получает изображения и сопоставляет с тем, что видела раньше. Алгоритмы пытаются обнаружить знакомые объекты, например, камни, чтобы определить местоположение и скорость полета.

Сбой привел к тому, что одно из изображений потерялось, а все последующие начали поступать с ошибкой во времени - в результате аппарат летел неровно и с колебаниями.

С чем связан этот сбой - неизвестно. Инженеры предусмотрели подобные ситуации, поэтому Ingenuity ориентируется не только на изображение с камер, но и других датчиков. Так что мини-вертолет без проблем вернулся на поверхность Марса, но в радиусе 5 метров от запланированной точки посадки.