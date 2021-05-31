Биохимик рассказала о способе проверить качество питьевой воды

Биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова рассказала о способе проверить качество питьевой воды в беседе с агентством "Прайм", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам эксперта, тщательно проверить качество воды в домашних условиях нельзя. Однако можно свериться с некоторыми основными параметрами, такими как цветность, мутность, запах. Жесткость воды можно определить по наличию накипи в чайнике. "Чем быстрее это происходит, тем более жесткая у вас вода", - отметила Кулешова. Ржавые подтеки на сантехнике указывают на присутствие трехвалентного железа.

Кроме того, для определения качества воды можно использовать простые реагенты. Например, специальные тесты для проверки воды в аквариуме на Ph, жесткость, содержание нитратов, нитритов и хлора. "Проанализировать таким образом воду может даже человек без специального образования", - подчеркнула биохимик. Однако подобные тесты имеют довольно низкую точность, предупредила она, так как конкретного количества элементов узнать не получится.

Качество воды в бутылках на глаз определить также затруднительно. В частности, стоит также обратить внимание на вкус и цвет жидкости. Так, можно поставить бутылку на лист белой бумаги и проверить, что у воды нет никакого оттенка, или провести экспресс-тест при помощи лакмусовых полосок. "Но для полной информации воду все-таки лучше отнести в лабораторию", - заключила Кулешова.