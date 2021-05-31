Метеоролог оценил возможность сдерживания глобального потепления

Глобальная температура в ближайшие пять лет может подняться выше климатической нормы минимум на 1,5 градуса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Обобщенная информация такова, что в течение ближайшего пятилетия с 2021 по 2025 год, в один из годов, температура с вероятностью в 40%, средняя глобальная температура будет выше полутора градусов", - заявил Вильфанд.

По словам метеоспециалиста, в момент принятия Парижского соглашения определялась цель, согласно которой нужно прикладывать все усилия, чтобы температура не поднялась выше двух градусов. Однако потом была обозначена цель до полутора градусов.

Вильфанд обратил внимание, что сейчас усилия человечества недостаточны. Более того, растет уровень содержания СО2 в атмосфере Земли, заключил он.

Фото: Francois Lenoir/Reuters