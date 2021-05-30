Во Франции издали письма автора «Маленького принца» к своей возлюбленной

Французское издательство "Галлимар" выпустило 170 писем из переписки писателя Антуана Сент-Экзюпери с его музой, художницей Консуэло Сунсин-Сандовал, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Именно в этой переписке родился первый набросок будущей повести "Маленький принц". В 1930 году Экзюпери направил из Буэнос-Айреса письмо своей возлюбленной с идеей книги.

"Жил-был ребенок, который однажды нашел сокровище. Но оно оказалось слишком трудным для малыша, чьи глаза не могли его понять, а руки - удержать, и в итоге им овладела грусть", - писал он.

Кроме того, по случаю 75-й годовщины выхода в свет во Франции повести на родине писателя в Лионе открылась выставка "Маленький принц на планете людей". Осенью 2020 года экспозиция проработала только несколько дней из-за коронавируса.