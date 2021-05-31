Ученые узнали о важности завтрака для долголетия

В борьбе за долголетие очень важно следить за своим питанием. Также необходимо обращать внимание на вес, так как лишние килограммы могут привести к ряду серьезных последствий.

В числе проблем, которые может спровоцировать лишний вес, заболевания сердечно-сосудистой системы и диабет второго типа. Чтобы не допустить набор веса, нужно придерживаться правильной диеты. В этом плане важны не только продукты, но и размер порций и частота приемов пищи.

Например, завтрак часто избегают: кто-то говорит, что не голоден с утра, а кто-то просто не успевает. Также в качестве возможного метода похудения принято не ужинать или есть не позже 18:00, передает Express.

В исследовании, опубликованном в научном журнале Journal of Nutrition, говорится о взаимосвязи частоты приема пищи и изменениями индекса массы тела (ИМТ). Обработав данные свыше 50 тыс. человек, ученым удалось установить их пищевые привычки: как часто они кушают, едят ли завтрак, какой у них самый большой прием пищи.

Оказалось, что те из испытуемых, кто ел больше всего на завтрак, обладали наиболее низким ИМТ в сравнении с показателями тех, кто завтрак пропускал или больше всего ел в обед.

"Употребление сытного завтрака может стать один из эффективных методов в борьбе с лишними килограммами", - заявили исследователи.