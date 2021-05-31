Детектор лжи (полиграф) - это один из самых совершенных анализаторов биологических процессов, происходящих в человеке. Дыхание, частота сердцебиения, кровяное давление, изменения в толщине сосудов, потоотделение и другие показатели, будучи зафиксированы и изучены квалифицированным оператором полиграфа, могут многое рассказать о психическом и эмоциональном состоянии человека и его изменениях во время тестирования, передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Известно, что ложь всегда идёт "рука об руку" со страхом разоблачения, а страх непременно вызывает хотя иногда и внешне незаметную, но видимую для приборов реакцию (так уж сложилось в ходе эволюции, рефлекторная реакция на страх неизбежна, так как может спасти жизнь).

Сегодня обмануть полиграф почти невозможно: одновременно анализируется около 10 параметров, контролировать которые человек не может даже при огромном желании и научном подходе к такой задаче. Но раньше, когда полиграфы не были столь совершенны и считывали лишь дыхание и сердцебиение, они не всегда давали стопроцентный результат.

Если испытуемый умеет эффективно подавлять стресс при лжи, умеет сам поверить в свою ложь и не испытывает страха разоблачения, прибор может и не отразить обман. Применение полиграфа в середине XX века сотрудниками ФБР и ЦРУ ставило перед советской внешней разведкой непростую задачу: детектор лжи мог выявить агентов. Так был разоблачён арестованный в 1957 году Рудольф Абель.

Американцы, задержав его, не понимали, какой стране служит пойманный шпион. Он молчал и не давал никаких показаний. Включив детектор лжи, Абелю стали показывать фотографии разных стран. Увидев фото Кремля, Красной площади и русских берёз, разведчик отреагировал, и полиграф разоблачил его.

Абель не смог сопротивляться, хотя он был прекрасно подготовлен. Советских разведчиков, работающих непосредственно под прикрытием, обязательно учили сохранять хладнокровие в подобных ситуациях. В агенты брали не только людей с подходящим психотипом, их ещё дополнительно готовили к стрессовым испытаниям и давали хотя бы минимальные знания о полиграфах.

К тому же шпионов обучали и обучают действовать подобно актерам: принимать на себя роль и попросту забывать, где правда, а где ложь. Тогда полиграф, вероятнее всего, окажется бессилен. Но уметь так вжиться в роль - это такая же редкость, как и стальные нервы.