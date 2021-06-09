Вертолет Ingenuity успешно совершил седьмой полет на Марсе

Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity успешно совершил седьмой полет над поверхностью Красной планеты, во время которого сделал фотографию. Об этом сообщила в Twitter Лаборатория реактивного движения (ЛРД) Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточнили специалисты, Ingenuity "осуществил седьмой полет". Он продолжался 62,8 секунды. Аппарат пролетел 106 метров на юг и опустился в новом месте. С помощью камеры во время полета была сделана черно-белая фотография.

В конце мая в NASA сообщили, что шестой полет Ingenuity сопровождался техническими сбоями, но аппарат в целом выполнил поставленную задачу.

Вертолет, создание которого обошлось в 80 млн долларов, был доставлен в кратер Езеро 18 февраля вместе с марсоходом Perseverance. NASA рассчитывает использовать Ingenuity для изучения тех районов, куда не может добраться шестиколесный ровер, а также для составления трехмерных карт поверхности планеты и решения других научных задач. Цель миссии марсохода - попытаться обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Ingenuity, масса которого равна 1,8 кг, впервые взлетел на высоту трех метров и опустился обратно 19 апреля, его полет тогда продолжался всего 39,1 секунды. В ходе пятого полета 7 мая аппарат переместился на 129 метров и впервые совершил посадку в новом месте.