Как правильно выбрать клубнику?

Для того, чтобы правильно выбрать клубнику, необходимо проверить ее цвет, хвостики и семечки - уже это позволит не ошибиться в выборе. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Ягодка темно-красного цвета, скорее всего, уже начала портиться - приглядитесь внимательнее к ее бочкам, и в большинстве случаев вы это заметите. Если же у клубники белый кончик, то она попросту не дозрела, и будет кислить", - отметили там.

Также необходимо обратить внимание на хвостик ягоды: если он зеленый и мясистый, то клубнику только недавно сорвали с грядки. В том случае, если он пожухлый или его вовсе нет, значит клубника несвежая.

Эксперты рекомендуют посмотреть на семечки на поверхности плода. Если семечки выпуклые, то ягода, скорее всего, не дозрела. А если они находятся в некотором углублении, то она максимально спелая.

Кроме того, при покупке следует понюхать ягоды - у хорошей спелой клубники должен быть сильный аромат, который чувствуется даже при приближении к прилавку.