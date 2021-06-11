Дружба 100-летнего дедушки и котенка растрогала Сеть

100-летний дедушка из Испании и котенок, ставшие близкими друзьями, растрогали Сеть.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает "Ридус".

Животное принесла из приюта внучка долгожителя Мануэля - Мария Суарес. Девушка решила сделать дедушке сюрприз - она знала, что он всегда любил животных. Маленькую кошечку назвали Блум.

"Мой дед ничего об этом не знал. Когда он впервые увидел, как Блум зашла в дом, в его глазах появились веселые искорки. Он всегда был большим любителем животных", - рассказала Мария.

Мануэль и Блум сразу стали друзьями, а со временем еще сильнее привязались друг к другу. Дедушка и котенок проводят вместе весь день - играют и даже спят на одной кровати.

"Моему дедушке 100 лет, и котенок, кажется, подарил ему еще 100 лет жизни", - сказала Мария.

Для нее видеть дедушку таким счастливым - настоящий подарок. Девушка запечатлела дружбу Мануэля с Блум на видео, и этот ролик стал вирусным в Сети.