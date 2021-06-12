45-летняя мать, выглядящая ровесницей 24-летней дочери, поразила Сеть - ВИДЕО
В Сети прославилась 45-летняя мать, которая выглядит ровесницей 24-летней дочери.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает The Sun.
Видеоролик с мамой опубликовала модель Лиза Гуляева на своей странице в TikTok. Девушка родом из Москвы, но проживает в Лондоне. На этих кадрах Лиза и ее мама похожи на сестер - не зная, как выглядит модель, трудно понять, кто из них кто. Лиза поблагодарила маму за хорошую генетику.
Ролик набрал более 2,3 миллиона просмотров и множество комментариев.
"Я единственный, кто думает, что ее мама выглядит еще моложе?" - спросил один из интернет-пользователей.
Еще один подписчик даже спросил, замужем ли мать Лизы. На это девушка ответила, что ее мама уже 26 лет счастлива в браке с ее отцом.
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