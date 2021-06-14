На Земле нашли новую популяцию вымирающих синих китов

В Индийском океане исследователи из австралийского Университета Нового Южного Уэльса обнаружили новую популяцию вымирающих синих китов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы обнаружили целую новую группу карликовых синих китов прямо посреди Индийского океана. Мы не знаем, сколько китов в этой группе, но подозреваем, что их много, по огромному количеству звуков, которые мы слышим", - рассказала старший автор исследования, профессор Трейси Роджерс.

Австралийские ученые отмечают, что смогли обнаружить эту популяцию благодаря данным Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

В океанографических исследованиях этой организации ученые обнаружили "песню" китов - очень сильный звуковой сигнал, который можно услышать на расстоянии до 500 км.

Эти "песни" не были зарегистрированы ранее, что дает ученым основание полагать, что в Индийском океане появилась новая популяция.