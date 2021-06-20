Исследователи назвали новый вид лягушек в честь легендарной рок-группы

Несмотря на то, что наука изучает живых существ уже сотни лет, ученым все равно удается находить все новые виды. Так, один из таких новых видов лягушек было решено назвать в честь культовой рок-группы - Led Zeppelin.

Находка принадлежит специалистам из университета Сан-Франциско-де-Кито - они обнаружили лягушек, живущих в восточной части Анд на границе Эквадора и Перу. Ранее этот вид амфибий не был известен науке, передает Day.Az со ссылкой на The Guardian.

По словам экспертов, изучающих этих лягушек, они любят сидеть на листьях кустов на уровне от 1,7 до 3 метров над водой.