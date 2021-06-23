Бездомный художник за день заработал более $50 тыс.

В США бездомный художник за день стал миллионером.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, эта необычная история произошла с Ричардом Хатчинсом из Лос-Анджелеса.

Ранее мужчина активно занимался творчеством и рисовал знаменитостей. Но в его мастерской случился пожар, и художник оказался на улице. Он стал просить милостыню с табличкой: "Бездомный ветеран нуждается в помощи". И однажды к нему подошел молодой человек, который оказался TikTok-блогером по имени Чарли. Блогер путешествует по Штатам и занимается благотворительностью.

Ричард рассказал новому знакомому, что мечтает сходить в музей, где выставлялись его старые работы. Блогер выслушал историю художника и решил ему помочь. Чарли отвез Ричарда в художественный магазин, где тот смог выбрать все необходимое для продолжения работы. Также он сводил художника в музей и организовал для него в галерее персональную выставку.

Ричард был растроган до слез. А финальным подарком стало то, что Чарли создал ему персональный сайт, на котором каждый желающий может купить его картины. При этом уже к концу вечера общая сумма покупок посетителей сайта составила 51 тысячу долларов, сообщает medialeaks.ru.