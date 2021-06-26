Первые слова младенца испугали молодую мать

Молодая мать опубликовала видео в TikTok, на котором ее дочь произносит первые слова. Услышанное напугало как девушку, так и пользователей социальной сети, сообщивших о своей реакции в комментариях, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Блогерша с никнеймом shawnaannie опубликовала в личном блоге видео, на котором ее грудная дочь произносит первые слова. Как рассказала девушка, она долго ждала, что младенец скажет классические в таких случаях слова "мама" или "папа", но ребенок издавал лишь невнятные звуки.

Молодая мать хотела снять лепетание дочери, но в итоге отчетливо услышала фразу "Помоги мне, мама" ("Help me mama!"), которая привела ее в ужас. Автор ролика отметила, что не сразу поверила в услышанное, но "все слова были очень отчетливыми".

Тогда женщина выложила ролик в TikTok, и пользователи подтвердили, что дочь просит помощи. "Все три слова сказаны так чисто!" - написала igotjokeyjokes. Некоторые юзеры пошутили над ситуацией. "Твоим первым словом было "собака"? Ой, это мило. Моими были "помоги мне, мама"", - в шутку заметила syviamariclaire. За три дня видео набрало больше миллиона просмотров.