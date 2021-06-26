Спецслужбы США обнародовали отчет об НЛО
Управление директора Национальной разведки США выпустило предварительный отчёт об неопознанных летающих объектах (НЛО) с суммарным изложением полного документа. Там проанализированы те случаи, что зафиксировали американские военные и морские силы, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.
Требование выпустить отчёт об НЛО в течение 180 дней есть в билле о финансировании федерального бюджета США, опубликованном 28 декабря 2020 года. Подробный отчёт с разбором конкретных случаев ожидается позднее.
Этот отчёт не содержит окончательных выводов о природе НЛО из-за ограниченного количества качественных данных. Власти США разработали уникальный отчётный процесс для того, чтобы можно было собрать достаточно данных для анализа.
Большая часть предполагаемых НЛО, возможно, представляют физические объекты: это зафиксировано на множестве сенсоров и радаров, а также подтверждено визуальным наблюдением.
В 18 случаях наблюдатели сообщали о необычных движениях или лётных характеристках НЛО. Эти наблюдения могут быть результатом ошибок сенсора или ошибками восприятия, а также требуют дальнейшего пристального анализа.
Некоторые из наблюдаемых НЛО выглядели неподвижными при ветре либо двигались против него, выполняли резкие маневры или двигались на значительной скорости без различимых следов наличия силовой установки. В нескольких случаях были зафиксированы радиочастоты, связанные с наблюдением объектов. Также есть малое количество данных, которые показывают, что НЛО демонстрируют ускорение или наличие стелс-технологий. Необходимо дальнейшее наблюдение для выявления, является ли это демонстрацией прорывных технологий.
Предлагаются пять категорий для описания НЛО:
- Воздушные помехи: птицы, шары и прочие помехи, которые затрудняют видимость в воздухе. Только один из всех рассмотренных случаев попадает в эту категорию.
- Природные явления: натуральные явления, такие как кристалы льда и колебания температур могут быть зафиксированы на некоторых инфракрасных и радарных системах.
- Секретные разработки: некоторые из наблюдаемых НЛО могут являться секретными разработками США, однако, нет данных подтверждающих причастность к ним объектов, описанных в этом отчёте.
- Разработки иностранных государств: некоторые из НЛО могут быть технологиями Китая, России, других стран или негосударственных организаций.
- Прочие (возможные научные достижения): в данную категорию попадают большинство из проанализированных случаев, для их подробного изучения требуются дополнительные научные исследования. Основное внимание планируется уделить небольшому количеству случаев, в которых НЛО проявляют необычные лётные характеристики или наличие стелс-технологий.
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