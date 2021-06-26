Спецслужбы США обнародовали отчет об НЛО

Управление директора Национальной разведки США выпустило предварительный отчёт об неопознанных летающих объектах (НЛО) с суммарным изложением полного документа. Там проанализированы те случаи, что зафиксировали американские военные и морские силы, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru .

Требование выпустить отчёт об НЛО в течение 180 дней есть в билле о финансировании федерального бюджета США, опубликованном 28 декабря 2020 года. Подробный отчёт с разбором конкретных случаев ожидается позднее.

Что можно узнать из предварительного отчёта