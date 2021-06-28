Названа полезная замена вредной еде при просмотре кино

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал полезную замену вредной еде при просмотре кино, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, люди, которые что-то едят во время просмотра телевизора, не обращают внимания на вкус пищи и съедают больше, чем нужно. Поэтому врач советует разделить эти два действия.

"Если вы едите хорошую, вкусную еду, это должно быть отдельно от просмотра фильма. На кухне телевизор работать не должен, иначе вы даже не чувствуете и не запоминаете, что едите. Еда должна быть отдельным удовольствием в жизни, телевизор - отдельным", - рассказал Ковальков.

Для тех, кто избавиться от привычки есть перед экраном все же не может, врач перечислил продукты, которые могут прийти на помощь.

"Я рекомендую взять болгарский перец, нарезать его тонко, как чипсы, очистить и опустить в разные виды специй. Хрустеть он будет как чипсы, а во рту будет вкус разных специй, а не вкус самого перца. За просмотром фильма можно съесть целую тарелку такого болгарского перца, что никакого вреда организму не нанесет", - посоветовал врач.

Кроме того, по его словам, можно разложить красиво в миске помидоры, огурцы, листья салата и постепенно брать во время просмотра.

На замену сладким напиткам, отметил врач, подойдет обычная или газированная вода, в крайнем случае можно выпить стакан газировки с пометкой "без сахара". А вот от свежевыжатых соков, по мнению врача, лучше отказаться. По словам диетолога, они провоцируют мгновенный огромный выброс инсулина, который способен разрушить поджелудочную железу и в течение шести лет может привести к развитию сахарного диабета.

Фото: Hea Latam Wid / Reuters