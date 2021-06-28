В Эквадоре обнаружили новый вид ящериц

Новый вид ящериц обнаружили в Эквадоре, его назвали Anolis nemonteae в честь известной активистки, борца за соблюдение прав коренных народов, представительницы народа ваорани Неомонте Ненкино, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство окружающей среды страны, передает Day.Az.

Исследователи Папского католического университета Эквадора, Университета Гуаякиля, Национального института биоразнообразия (INABIO), американского Университета Нью-Мексико и австралийского Университета Ла Троба описали новый вид ящериц, обитающих на тихоокеанских склонах Анд на юго-западе Эквадора на высоте от 372 до 1 000 м.

Он отличается от других представителей рода анолисов своим размером, внешней анатомией, несовпадением митохондриальной ДНК и цветом зоба.

Его назвали в честь Н.Ненкино, которая ранее помогла защитить 500 000 акров тропических лесов Амазонии и территорию народа ваорани от добычи нефти. В 2020 году ее включили в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Time.