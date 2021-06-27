https://news.day.az/unusual/1356519.html Названы причины аномальной жары на Земле
Названы причины аномальной жары на Земле
Названы причины аномальной жары на Земле, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
В этой ситуации виноват не только парниковый эффект, но и загрязнение атмосферы Земли. Дело в том, что сейчас Земля получает колоссальное количество солнечной энергии, намного больше, чем обычно.
Кроме прочего, на Земле за последние десятилетия удвоилось число так называемых "тепловых ловушек", которые резко усиливают перегрев поверхности. Разумеется, снижена способность отражать лучи из-за таяния ледников.
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