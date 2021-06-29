Врач рассказала о вреде вентилятора в жару

Врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Кочанова в беседе с изданием "Доктор Питер" предупредила об опасности использования вентилятора во время жары, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист рекомендовала использовать устройство при температуре не выше 30 градусов и, по возможности, в помещениях с влажным воздухом. Как объяснила Кочанова, теплый воздух, который гоняют лопасти вентилятора, не охлаждает тело, а вызывает обезвоживание организма, что в результате приводит к тепловому истощению, симптомы которого похожи на признаки теплового удара: жажда, головная боль, слабость, головокружение, тошнота, рвота.

Кроме того, врач предупредила, что вентиляторы могут спровоцировать приступ астмы или аллергии, поскольку лопасти "поднимают" пыль и распространяют ее по квартире. Также они создают сухой воздух, что негативно влияет на кожу и слизистые оболочки глаз и рта, вызывая чувство "сухого глаза" и провоцируя жажду.

Кочанова добавила, что в жаркие дни следует пить много воды, чаще принимать освежающий душ, чтобы не допустить обезвоживание организма.