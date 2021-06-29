Найдены три новых эскиза Ван Гога

В книге о французских крестьянах обнаружили закладку с эскизами трех крестьян, которые выполнил нидерландский художник Винсент Ван Гог. Новые ранние работы постимпрессиониста выставили в музее Ван Гога в Амстердаме, передает Day.Az со ссылкой на The Art Newspaper.

Рисунки были сделаны на фрагменте бумаги высотой в 28 и шириной в пять сантиметров. Их датировали 1881 годом. Книга, в которой их нашли, была подарена худодником другу Антону ван Раппарду.

На одном из экскизов изображена женщига около дерева со срезанной верхушкой, на другом - сидящий у костра человек, который напоминает рисунок 1881 года "Старик у камина". На третьем - женская фигура в профиль.

По мнению некоторых специалистов, это могли быть вольные иллюстрации к роману, в котором нашли рисунки. Произведение "На рассвете" Эркмана-Шатриана (в другом переводе "История одного крестьянина" рассказывает историю истории Французской революции глазами крестьянина из Эльзаса.

"Я считаю, что эскизы - это закладка", - отметил старший научный сотрудник музея Тейо Медендорп.

Экземпляр романа вместе с эскизами художник передал Антону ван Раппарду в 1883 году. После его смерти книга перешла вдове. Семья хранила роман 109 лет, передав его музею лишь в 2019 году.