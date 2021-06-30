Врач предупредил о неприятных последствиях популярного лайфхака из TikTok

Врач-отоларинголог и профессор Нил Бхаттачария (Neil Bhattacharyya) рассказал о неприятных последствиях для здоровья, с которыми можно столкнуться из-за популярного в TikTok тренда, участники которого заталкивают в ноздри зубчики чеснока, чтобы избавиться от заложенности носа. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его объяснение публикует Hitc.

Бхаттачария подчеркнул, что чеснок вреден для пазух и слизистой носа. По его словам, масла и химические вещества, содержащиеся в чесноке, вызывают раздражение и боль. В некоторых случаях лайфхак из TikTok может стать причиной дерматита, предупредил специалист. Кроме того, чеснок может застрять в носу.

Отмечается, что для борьбы с задолженностью носа рекомендуется использовать медицинские препараты. Тем, кто хочет лечиться с помощью народных методов, следует использовать альтернативу способу из соцсети - необходимо измельчить чеснок, залить его кипятком, а затем подышать парами.

Ролик, в котором пользователям предложили лечиться с помощью чеснока, опубликовала пользовательница TikTok с ником @rozalinekatherine. Ее видео стало вирусным и набрало более четырех миллионов просмотров. В нем девушка заявила, что можно справиться с заложенностью носа, если разместить в обеих ноздрях по зубчику чеснока и оставить их на 10-15 минут.